Lisboa prepara-se para as alterações climáticas

A subida do nível do mar na sequência do aquecimento global vai atingir os estuários do Tejo e do Sado, com previsões de cheias e inundações a piorar até 2100.

O nível dá água do mar tem vindo a subir nas últimas décadas: nos anos 90, subiu 3,6 milímetros por ano, entre 2000 e 2013, o aumento foi de 4,1 milímetros.

O Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa identifica quatro efeitos perigosos das alterações climáticas: o aumento dos fogos florestais, as cheias e inundações, as ondas de calor e as secas.



Subida do nível do mar em 2050 vai afetar 150 mil portugueses que vivem na faixa costeira

Os dados são de um estudo da Universidade de Lisboa que alerta ainda para a ocorrência de mais desastres naturais, como ciclones e furacões.