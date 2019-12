PAN critica políticas do Governo em matéria ambiental

O líder do partido aproveitou a ocasião para criticar as políticas do Governo em matéria ambiental.

Uma Marcha pelo Clima tem lugar esta sexta-feira em Madrid, à margem da cimeira sobre alterações climáticas (COP25), sendo esperadas dezenas de milhares de pessoas e a presença da mediática jovem ambientalista Greta Thunberg.