As imagens da carga policial que não chegou a manchar a Marcha pelo Clima de Madrid

Dois manifestantes foram detidos e seis polícias ficaram feridos

Com largas dezenas de milhares de pessoas nas ruas, a polícia de Espanha enfrentou apenas um pequeno foco de tensão com o grupo Black Block, que terminou com seis polícias feridos e dois anarquistas detidos

A rua que durante horas deixou passar a alegria de dezenas de milhares de pessoas que encheram a Marcha pelo Clima de Madrid, transformou-se em campo de batalha por alguns minutos.

Algumas dezenas de membros do grupo anarquista Black Block tentaram criar a confusão na Marcha, de cara tapada, arremessando alguns objetos, mas sem grande efeito, dada a rápida intervenção da polícia espanhola que conseguiu dispersar o grupo e repor a normalidade na zona, após a detenção de dois membros do Black Block. Seis polícias espanhóis ficaram feridos, aparentemente sem gravidade