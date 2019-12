"Amigos da Terra" acusam EUA de fazer tudo para destruir o Acordo de Paris

A Coordenadora do Programa de Justiça Climática e Energia da organização ambientalista Friends of The Earth Internacional, Sara Shaw, disse esta sexta-feira à SIC, na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Madrid, que os EUA são o país que pior se tem comportado nas negociações sobre o clima e que está a comprometer o futuro do planeta.

Sara Shaw diz que não foi uma grande surpresa os EUA se terem retirado do Acordo de Paris, mas considera "chocante" o comportamento da Administração norte-americana ao continuar nas negociações a minar o processo.