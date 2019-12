Raquel Montón, da Greenpeace Espanha, e Sara Shaw, da Friends of The Earth International, falaram à SIC sobre os mercados de carbono. Ambas as associações são frontalmente contra o comércio de licenças de emissão de dióxido de carbono e dizem que é um subterfúgio e uma péssima ideia, quando é urgente os países reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa para metade nos próximos dez anos.

Enviados SIC a Madrid:

Jornalista - Carla Castelo

Repórter de Imagem - Rafal Homem