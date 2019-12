A Cimeira do Clima da ONU concluiu o documento final acerca da ambição climática em 2020 e do cumprimento do Acordo de Paris. Um acordo concluído praticamente 48 horas depois do previsto para o fim da Cimeira e que foi fechado com reservas, como explica Carla Castelo, enviada da SIC a Madrid.

Christoph Bals, da Germanwatch, entrevistado pela SIC na capital espanhola, diz que a Cimeira serviu essencialmente para mostrar os pontos fortes e os pontos fracos do Acordo de Paris.