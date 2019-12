Alemanha deverá aumentar taxa de carbono para 25€ por tonelada a partir de 2021

O Governo federal e os estados da Alemanha concordaram em aumentar o preço das emissões de carbono para 25 euros por tonelada a partir de 2021, em vez dos 10€ originalmente pensados, avança a agência Reuters, citando fontes governamentais.

No mês passado, a câmara baixa do Parlamento alemão aprovou um ambicioso pacote de medidas de proteção do clima para ajudar a Alemanha a atingir sua meta de reduzir as emissões de gases com efeito estufa para 55% do nível de 1990 até 2030.

Estava previsto um valor de 10 euros por tonelada de emissões de dióxido de carbono, provenientes de aquecimento e transporte, mas o partidos Verdes (oposição), economistas, grupos empresariais e ativistas criticaram o valor, dizendo que era muito baixo.

Fontes governamentais disseram à Reuters que ficou agora decidido que o preço do carbono vai começar a aumentar anualmente, atingindo 55 euros em 2025.