Jeff Bezos cria um "Fundo para a Terra" no valor de 10 mil milhões de dólares

O homem mais rico da Terra decidiu proteger o seu planeta.

Numa publicação no Instagram anunciou o "Fundo Bezos para a Terra" no valor de 10 mil milhões de dólares - cerca de 9,2 mil milhões de euros - 7,7% da fortuna pessoal do fundador da Amazon, estimada em 130 mil milhões de dólares pela Forbes.

"10 mil milhões de dólares para começar", garante Jeff Bezos.

Para já, começarão a ser distribuídas este verão bolsas a "cientistas, ativistas, ONG - a todos os esforços que ofereçam uma real possibilidade de ajudar a preservar e proteger a natureza".

"Podemos salvar a Terra", diz na publicação apelando a "uma ação coletiva das grandes e pequenas empresas, dos Estados, das organizações mundiais e dos indivíduos".

"Quero trabalhar com outros tanto para ampliar os meios já conhecidos como para encontrar novas formas de lutar contra o impacto devastador das alterações climáticas neste planeta que todos partilhamos", sublinha.

Este anúncio surge 20 dias depois de empregados da Amazon terem criticado as políticas climáticas da empresa.

O grupo Amazon Employees for Climate Justice (AECJ) exige que a empresa vá mais longe no seu plano para o ambiente, anunciado em setembro. Jeff Bezos prometeu na altura que a Amazon vai alcançar a neutralidade carbónica em 2040, 10 anos antes do estipulado no Acordo de Paris.

Amazon resposável pela emissão de milhões de toneladas de CO2

A Amazon, que construiu o seu sucesso graças a uma enorme rede logística de transporte rodoviário para garantir entregas cada vez mais rápidas, é um dos grandes emissores de gases com efeito de estufa, o principal responsável pelas alerações climáticas.

Os servidores da Amazon, que tornaram a nuvem (espaço informático desmaterializado) outra importante fonte de lucro para a empresa, são também enormes consumidores de energia.

De acordo com a plataforma online Climate Watch, a Amazon produz anualmente 44,4 milhões de toneladas de CO2.