A mensagem de Guterres para salvar o planeta

Para assinalar o dia da Terra, o Secretário-Geral da ONU, propõe à comunidade internacional seis ações para salvar o planeta.

Num vídeo publicado no Youtube, António Guterres reforçou a necessidade de agir o mais rápido possível.

“O impacto do coronavírus é imediato e terrível. Mas há outra emergência profunda, a crise ambiental do planeta. (...) Devemos agir de forma decisiva para proteger nosso planeta, tanto do coronavírus quanto da ameaça existencial das perturbações climáticas”.