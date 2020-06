Ministro do Ambiente afirma que Portugal vai cumprir as metas do clima

O Dia Mundial do Ambiente foi assinalado hoje na Assembleia da República com um debate sobre a Justiça Climática.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, garantiu que Portugal vai cumprir as metas do clima com o fundos da União Europeia.

A Assembleia da República aprovou cinco projetos de resolução que recomendam ao Governo a preservação da qualidade do ar.