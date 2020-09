Seis jovens portugueses com idades entre os oito e os 21 anos avançaram com um processo no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O grupo acusa 33 países de não fazerem o suficiente para reduzir as emissões de carbono.

Em vários países houve processos semelhantes, mas com impacto apenas a nivel nacional. A esperança é que a queixa, cuja fundamentação esteve a ser preparada desde 2017, possa implicar menos emissões a nível europeu.