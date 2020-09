Glaciares derretem cada vez mais depressa

O Instituto Polar da Noruega registou o maior degelo, na região, dos últimos 54 anos.

Os cientistas dizem que os governos têm de tomar medidas, urgentes, para travar as alterações climáticas e o aquecimento global do planeta.

Nível do mar pode subir até 39 centímetros até ao fim do século

O nível do mar poderá subir até 39 centímetros até ao final do século devido ao degelo das calotes glaciares provocado pelo aquecimento do planeta, estima um novo estudo hoje publicado, citando o cenário mais pessimista traçado.

Para este estudo, publicado na revista científica The Cryosphere, cientistas de cerca de 40 institutos modelizaram dois cenários de emissões de gases com efeito de estufa e o seu impacto nas massas de gelo da Gronelândia (Dinamarca) e da Antártida.