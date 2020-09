As culturas do milho, do trigo e do arroz, que são a base da alimentação de mais de metade da população mundial, estão em risco por causa das alterações climáticas.

Um estudo, publicado pelo Instituto Britânico de Botânica, avisa que estas culturas podem desaparecer com o aumento da temperatura global e que é preciso encontrar alternativas para garantir alimento aos mais de sete mil milhões de pessoas que vivem em todo o planeta.