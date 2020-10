Manifestação pelo clima bloqueou rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa

Dezenas de manifestantes em defesa do clima bloquearam a rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa.

Os manifestantes reivindicam uma mudança de sistema e pedem ao Governo coerência política para olhar para as questões climáticas, como explicou à SIC Andreia Galvão, organizadora do evento.

O protesto começou no topo do Parque Eduardo VII em direção à rotunda do Marquês de Pombal. Durante o protesto, os manifestantes gritaram palavras de ordem como forma de alerta para as matérias ambientais.

A rotunda foi bloqueada ao final da manhã desta segunda-feira, mas poucos minutos depois, todas as pessoas começaram a ser retiradas pela PSP.