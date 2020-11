Crianças dão voz ao planeta para chamar a atenção dos "crescidos" para as alterações climáticas

Mais de 250 mil crianças europeias, incluindo portuguesas, já deixaram a sua mensagem a apelar à preservação do planeta e esperam agora ser ouvidas por políticos e decisores.

O artista dinarmarquês-islandês Olafur Eliasson criou a plataforma Earth Speakr em junho de 2020, no âmbito da Presidência Alemã do Conselho Europeu 2020. Através da inteligência artificial é possível "dar vida a objetos" com as expressões e vozes de quem grava a mensagem.

Earth Speakr

"Por cada criança nascida, devia ser plantada uma árvore" - sugere uma ‘folha’ de Leiria, Portugal

"Olá, minha mensagem é que todas as casas devem ter painéis solares. Desta forma, usaríamos apenas energia renovável", diz um ‘candeeiro de teto’ em Paço de Arcos, Portugal

"Olá, preciso dizer uma coisa. Proteja o meio ambiente, caso contrário não haverá futuro. Não existe Planeta B e não existe Plano B se não fizermos alguma coisa. Obrigado pela ajuda", diz um ‘pavimento’ em Kapfenberg, Áustria

"Eu gostaria que as pessoas comessem menos animais", apela uma ‘parede’ em Tallin, Estónia

No Dia Internacional dos Direitos da Criança, que se celebra a 20 de novembro, Olafur Eliasson pede aos políticos que oiçam o que os mais novos têm para dizer sobre o futuro e o bem-estar do Planeta.

A plataforma tem já mais de 250 mil utilizadores, de 70 países. Em Portugal, as mensagens chegam de 18 cidades, do Porto a Altura, passando pela Guarda e por Oeiras.