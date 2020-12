O balanço ambiental de 2020. O que melhorou, o que falhou e as metas para o futuro

As associações ambientalistas dizem que 2021 terá metas ambientais ambiciosas. Já 2020 fica marcado pela pandemia. No ambiente, os efeitos foram imediatos, se por um lado a qualidade do ar melhorou, por outro aumentou o uso de materiais descartáveis que não são recicláveis.

As associações ambientalistas não têm dúvidas. Em 2020 foi dado um passo importante na mobilidade sustentável. Foram muitos os incentivos e reforços nas ciclovias em todo o mundo.

O anúncio do plano de remoção de amianto nas escolas já há muito aguardado também marca 2020. Mas nem só de progressos se fez 2020, há também recuos que marcam este ano.

A necessidade de nos protegermos levou ao uso de materiais descartáveis como as máscaras, que não podem ser recicladas e que muitas vezes são abandonadas. Como as máscaras, também muitos resíduos continuam a ser mal encaminhados e a expectativa é que Portugal falhe, mais uma vez, as metas da reciclagem.

Também como ponto negativo a associação Zero destaca a aprovação da construção do aeroporto do Montijo.

Com a presidência Portuguesa da União Europeia, Portugal terá a difícil tarefa de unir o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu para implementar a nova lei do clima que, em conjunto com o pacto ecológico europeu, pretende travar o aquecimento global e atingir a neutralidade carbónica.