Estados Unidos estão de volta ao Acordo de Paris

O enviado especial do Estados Unidos à Cimeira do Clima, o antigo secretário de Estado John Kerry, disse esta segunda-feira que o país está orgulhoso de voltar ao acordo de Paris e que o combate às alterações climáticas está nas prioridades do Presidente Joe Biden.

"Estamos orgulhosos de estar de volta. Voltamos, quero que saibam, com humildade pela ausência dos últimos quatro anos, e faremos tudo ao nosso alcance para compensar”, disse John Kerry.

A Cimeira do Clima começou esta segunda-feira e termina na terça.

Esta cimeira, na qual devem participar o Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, através de videoconferência, é a primeira a concentrar-se nos efeitos das alterações climáticas, segundo os organizadores.

As anteriores foram dedicadas principalmente ao combate às causas do fenómeno, nomeadamente as emissões.

O objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos países face ao aumento do nível do mar, às condições meteorológicas extremas e à escassez de alimentos.