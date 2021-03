A associação Zero quer incentivar ao uso da água da torneira através de uma campanha online lançada esta segunda-feira, Dia Mundial da Água.



Através da página da internet aguadatorneira.pt as pessoas podem aderir a esta campanha. A Zero quer que se passe a consumir água da torneira em vez de engarrafada para evitar a excessiva produção de resíduos e, em particular, de plástico.

A associação ambientalista garante que a água da torneira em Portugal é segura e de excelente qualidade.