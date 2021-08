Enquanto o calor aperta nalgumas regiões, outras sofrem efeitos de tempestades

Enquanto o calor aperta em várias regiões do planeta, noutras são as chuvas torrenciais que estão a causar estragos e vítimas. Na Turquia, subiu para mais de 40 o número de mortes provocadas pelas cheias dos últimos dias. Há ainda uma dezena de feridos e milhares de pessoas desalojadas.

A água e a lama arrastaram tudo o que encontraram. Os carros ficaram transformados em montes de metal contorcido, plástico e vidro, que se acumularam nas ruas, completamente destruídas. As casas foram levadas pela enchente, que arrasou centenas de edifícios, derrubou pontes e já fez, pelo menos, 40 mortos na Turquia.

Ninguém sabe, ao certo, quantos estão desaparecidos por causa das cheias na Turquia. Há milhares de pessoas desalojadas nas regiões junto à costa do Mar Negro, onde a chuva torrencial caiu em força nos últimos dias.

Os especialistas dizem que parte do que aconteceu foi causado pelas alterações climáticas.

No Japão, há várias zonas em alerta máximo por causa das enxurradas e do perigo de deslizamento de terras.

Os meteorologistas registaram valores recorde de chuva, nos últimos 3 dias e há mais de 1 milhão e meio de pessoas em regiões de risco muito elevado.

Na China, centenas de aldeias foram evacuadas por causa do aumento do nível das águas de rios e lagos e porque há o perigo de cheias para as zonas ribeirinhas.

Há 5 regiões em alerta vermelho e mais de 80 mil pessoas tiveram de abandonar as casas em várias cidades. Há, pelo menos, duas dezenas de mortos confirmados. Mas há um número ainda por determinar de desaparecidos.

Nos locais onde choveu torrencialmente, há estradas cortadas, não há ligações ferroviárias e a eletricidade e os telemóveis deixaram de funcionar.

Do outro lado do mundo, os Estados Unidos e as várias nações das Caraíbas preparam-se para a chegada de duas novas tempestades tropicais que se estão a formar sobre o Atlântico.

Já foram emitidos alertas para as Antilhas, Cuba e para a Florida, onde se esperam ventos muito fortes e chuvas torrenciais.