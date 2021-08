Manifestantes em defesa do ambiente bloquearam esta segunda-feira o trânsito na Tower Bridge de Londres, Reino Unido com uma carrinha e uma caravana.



Os participantes protestaram contra o investimento do Governo em combustíveis fósseis. É a quinta onda de protestos em massa sobre questões ambientais.

A polícia informou que posicionou as tropas no início da manifestação para permitir a retoma do tráfego.