O segundo dia da Assembleia Geral da ONU ficou marcado pelo discurso do primeiro-ministro britânico. Boris Jonhson defendeu a ação imediata de todos os países contra as alterações climáticas.

Na Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro do Reino Unido centrou a intervenção no clima e num tema que marcou já o primeiro dia de discursos em Nova Iorque.

Boris Johnson deixou um apelo à participação ativa na Conferência sobre as Mudanças Climáticas. A reunião está marcada para final do próximo mês, na Escócia.

Ao segundo dia, as atenções foram ainda para os conflitos que marcam o mundo. O presidente da Ucrânia denunciou a continuação da agressão militar da Rússia e pediu a condenação da anexação da Crimeia.

Por videoconferência, o Presidente da Venezuela exigiu o fim das sanções internacionais ao regime de Caracas.

À margem da reunião, mais polémica com a delegação brasileira. Infetado com covid-19, obrigado a cumprir quarentena nos Estados Unidos, o ministro brasileiro da Saúde respondeu com insultos aos insultos de manifestantes brasileiros. O presidente Bolsonaro foi o alvo principal da contestação dos compatriotas.

Bolsonaro, assim como a restante comitiva que foi à sede das Nações Unidas e manteve contacto com o ministro Marcelo Queiroga, foram já testados no regresso a Brasília. Todos estão assintomáticos. Ficarão em isolamento profilático nos próximos dias.