Estão extintas mais 23 espécies de animais e plantas

Mais 23 espécies de animais, entre aves e peixes, foram declaradas extintas pelo serviço norte-americano de pesca e vida selvagem (U.S. Fish and Wildlife Service).

Entre as aves está o pica-pau-bico-de-marfim que já foi considerado extinto, foi redescoberto em 2005 e agora voltou a entrar na lista como extinto..

Os cientistas da agência governamental afirmam ter esgotado os esforços para encontrar esta e outras 22 espécies e alertam que as a alterações climáticas, além de outras pressões, podem vir a tornar cada vez mais comuns as extinções de espécies, escreve a Associated Press.

"Cada uma destas 23 espécies representa uma perda permanente para o património natural do nosso país e para a biodiversidade global ", disse Bridget Fahey, que supervisiona a classificação de espécies para o Serviço de Pesca e Vida Selvagem, ao New York Times.

"E é um lembrete preocupante de que a extinção é uma consequência da mudança ambiental causada pelo homem", alerta.

Na lista de espécies extintas na América do Norte estão 11 pássaros, oito mexilhões de água doce, duas espécies de peixes, um morcego e uma planta.

