Primeiro-ministro italiano interrompido por ativistas na Youth4Climate

Um grupo de ativistas interrompeu o discurso de abertura de Mario Draghi, esta quinta-feira, na Youth4Climate, em Milão. Um evento que junta centenas de jovens de todo mundo e que antecede a cimeira do clima da ONU.

Os manifestantes que gritavam "povo unido jamais será vencido" faziam parte do evento e acabaram por ser afastados pelos seguranças.

Logo pela manhã desta quinta-feira, ativistas envolveram-se em confrontos com a polícia italiana. Os distúrbios começaram junto ao local onde centenas de jovens defensores do clima, incluindo a sueca Greta Thunberg, se têm reunido com políticos e governantes.

Em vista está a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que se vai realizar na Escócia.

