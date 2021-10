Alterações climáticas: Mais de metade dos norte-americanos estão muito preocupados

Uma grande sondagem realizada nos EUA sobre as alterações climáticas avança que 60% dos norte-americanos estão muito preocupados com as alterações climáticas. O valor aumentou 20% após a última sondagem, quando o Donald Trump estava na Casa Branca.

Três anos após a última grande sondagem no âmbito das alterações climáticas, mais de metade dos norte-americanos dizem estar preocupados com as alterações climáticas e com o aquecimento global.

Acreditam que as temperaturas estejam a subir muito rapidamente e mais de metade dos inquiridos exige que o Congresso aprove medidas que possam levar à redução da emissão de gases poluentes.

A vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, diz que estão "determinados a atingir a meta de reduzir 50% das emissão até 2030".

Em contrapartida, a Austrália, um dos maiores produtores de carvão e de gás natural, a nível mundial, não vai conseguir atingir a neutralidade carbónica em 2030.

O Governo de Camberra anunciou que essa meta apenas será atingida em 2050.

AS PIADAS DE BORIS JOHNSON A PROPÓSITO DO TEMA

A poucos dias do início da Cimeira do Clima, organizada pelas Nações Unidas, os líderes mundias divulgam declarações sobre as medidas que acham mais adequadas para combater as alterações climáticas.

Boris Johnson, que será anfitrião da COP26 em Glasgow, na Escócia, mostrou-se "muito preocupado" com os resultados da cimeira.

Numa sessão de esclarecimentos com crianças em Downing Street, o ministro britânico brincou, dizendo:

"Podíamos usar alguns humanos para alimentar os animais, não podíamos", afirmou e ainda acrescentou "Os cientistas fazem comprimidos de iogurte para as vacas, para que elas deixem de produzir gases de efeito de estufa".

A Cimeira do Clima começa dia 31 de outubro.

