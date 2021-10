Líderes do G20 anunciam acordo tímido para o clima

Os líderes do G20, responsáveis por quase 80% das emissões de gases poluentes, anunciaram este domingo um tímido acordo sobre o clima.

No discurso de encerramento, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, afirmou estar orgulhoso dos resultados. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou críticas e ceticismo.

"Comprometemo-nos a manter a meta de 1,5 graus ao nosso alcance", afirmou Draghi no discurso de conclusão da cimeira do grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, ao qual o seu país preside este ano.