Joe Biden diz que mudança para energias renováveis não será repentina

Joe Biden diz que os Estados Unidos estão dispostos a fazer grandes mudanças, mas que a ideia de fazer uma mudança repentina para energias renováveis é impossível.

“À primeira vista, parece uma ironia, mas a verdade é que todos sabem, toda a gente sabe, a ideia de que vamos conseguir mudar para energias renováveis de um dia para o outro e, a partir deste momento não utilizar petróleo ou gás, ou não utilizar hidrogénio, não é racional. (…) Devíamos agir imediatamente para nos livramos do metano, lidar com uma série de coisas, mas, à primeira vista, parece inconsistente, mas não é de todo. (…) Vamos fazer alterações significativas”, afirmou o Presidente dos EUA na cimeira do G20.