É a quarta maior ilha do mundo, localizada do outro lado o canal de Moçambique em pleno Oceano Índico. Madagáscar possui uma das mais originais biodiversidades do mundo.

Com a floresta a ser dizimada há décadas, a ilha-nação tem registado nos útltimos anos fenómenos relacionados com as alterações climáticas que começam a colocar em causa a sobrevivência das populações.

A fome já é uma realidade em muitos lugares do país.