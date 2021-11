Emissões mundiais de CO2 quase aos níveis recorde registados antes da pandemia

A redução das emissões globais de gases com efeito de estufa durante a pandemia em 2020 foi apenas um parêntese para o clima. As emissões globais de CO2 voltaram a aumentar em todo o mundo, perto de atingir os níveis pré-pandemia.

A pandemia paralisou grande parte do mundo e a economia muito dependente de combustíveis fósseis, causando uma queda espetacular de 5,4% nas emissões totais em 2020.

Segundo o último relatório do Global Carbon Project, em 2021 as emissões deverão subir 4,9%. Mas os cientistas alertam que estes são números ainda provisórios e que podem alterar-se à medida que as restrições da pandemia são levantadas e há mais pessoas a circular e mais negócios a reabrir.

Global Carbon Project

Entre os maiores poluidores, espera-se que a China e a Índia apresentem emissões mais elevadas em 2021 do que em 2019, enquanto os Estados Unidos e a Europa deverão apresentar emissões um pouco mais baixas.

O relatório surge no momento em que os líderes mundiais se reúnem na conferência do clima da ONU em Glasgow para tentar limitar a temperatura a +1,5ºC em relação à era pré-industrial e alcançar a neutralidade carbónica até 2050 para evitar os efeitos mais catastróficos das alterações climáticas.

Para alcançar estes objetivos são necessárias reduções drásticas de emissões de gases com efeito de estufa, como o CO2, pelo menos a mesma redução que tivemos durante a pandemia, todos os anos até 2050, segundo o relatório.

Com o atual nível de emissões, em 11 anos aumentaremos a temperatura do planeta em +1,5ºC em relação à era pré-industrial.

