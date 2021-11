População de Sundarbans ameaçada por ciclones na Índia

Mais um exemplo concreto do efeito das alterações climáticas, desta vez na Índia.

Entre a Índia e o Bangladesh, a terra parece ter-se partido em mil pedaços, num complexo de ilhas conhecido por Sundarbans. Um milhão de pessoas vive nestas ilhas.

No coração do Golfo de Bengala, os ciclones chegam com mais frequência e com uma força ainda mais devastadora.

Com as casas destruídas e o nível do mar a subir, chega a fome. A água salgada invadiu as zonas onde devia ser doce.

Na Cimeira do Clima, em Glasgow, a Índia, terceiro maior emissor de gases poluentes, comprometeu-se a chegar a emissões zero de carbono

até 2070. Pode ser tarde demais para as populações das ilhas de Sundarbans.

