Madagáscar é uma das nações que mais sofre com as alterações climáticas. A exploração de minas ilegais destrói florestas e é uma das maiores ameaças para quem vive no pobre país africano. Mas é também a única forma de subsistência para cerca de meio milhão de habitantes da ilha.

Uma reportagem da britânica Sky News, televisão parceira da SIC.

Saiba mais