França atravessa a pior seca de sempre: Governo cria gabinete de crise

O Governo francês anunciou a criação de um gabinete de crise para a gestão de recursos devido à seca, considerada já a pior desde que há registos.

Mais de cem municípios estão já com problemas de abastecimento e há várias restrições no uso de água a ser aplicadas.

Grande parte do território atravessa uma nova onda de calor. As previsões indicam que França deverá continuar com temperaturas muito elevadas durante os próximos 15 dias.