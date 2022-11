Alga única das ilhas Fiji em risco de desaparecer devido às alterações climáticas

Os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais óbvios e preocupantes um pouco por todo o mundo. Vejamos o caso das ilhas Fiji.

A alga “Nama”, também conhecida como a alga da longevidade, devido à alta concentração de minerais e vitaminas contida nestas pequenas bolhas, é um ingrediente fundamental na dieta das populações da região e uma fonte de rendimento muito importante que está em risco de desaparecer devido aos efeitos das alterações climáticas.

Uma tendência que se aplica a outras espécies únicas nas ilhas Fiji, que também são afetadas pela subida da temperatura das águas pouco profundas onde a “Nama” cresce e é colhida tradicionalmente por mulheres. Mas o impacto das alterações climáticas também tem efeitos no tecido social do arquipélago.

Esta é uma das zonas do mundo onde o efeito das alterações climáticas é mais visível. O arquipélago das Fiji estima que a subida do nível das águas atinja mais do dobro do valor atual no final do século.