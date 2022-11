Algumas consequências da seca na vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

A seca está a atingir quase todos os continentes. A escassez de água tem consequências diretas na vida de milhões de pessoas em todo o mundo e, dos Estados Unidos à China, os agricultores procuram soluções para não perderem as culturas deste ano.

Falta apenas um mês para o início do outono. Mas a falta de água está a atrasar diversas culturas e, nos Estados Unidos, os produtores de maçãs, por exemplo, tiveram de investir em novos sistemas de rega e novas técnicas para garantirem a apanha deste ano.

Os campos de girassóis estão atrasados mais de uma semana e as flores que já deviam começar a desaparecer continuam em força.

São algumas das muitas consequências das alterações climáticas que estão a afetar quase todos os continentes e que trazem longos períodos de seca severa ou extrema.

Em França, as autoridades já estão a ter de distribuir água pelas populações, em várias regiões, mas o maior impacto, é na agricultura.

Na China, a viver a pior seca dos últimos 60 anos, os serviços meteorológicos emitiram alertas para as regiões do Sul e do Leste onde as temperaturas vão voltar a subir nos próximos dias e onde não há previsão de chuva.

Os bombeiros foram chamados para distribuírem água e para regarem os campos antes que seja demasiado tarde. Foram escavados novos poços e criados sistemas de irrigação mais eficazes.

O governo de Pequim está a investir no trabalho de diversos cientistas que desenvolvem programas que disparam químicos para as nuvens, para tentarem provocar chuva.

Muitas fábricas fecharam por não terem água suficiente para operarem e as empresas têm ordens para evitarem usar os ares condicionados, sempre que possível.