Das cheias a altas temperaturas: como as alterações climáticas estão a provocar climas extremos

As alterações climáticas estão a provocar climas extremos um pouco por todo o mundo.

Na Grécia, as cheias têm sido uma constante. Em França e na Alemanha, as altas temperaturas estão a comprometer a agricultura.

No sul do Paquistão, os moradores usam barcos - construídos com os destroços das tempestades - para se deslocarem dentro das localidades.

No centro da Índia, há cheias em cerca de 300 aldeias. Mais de 7.500 pessoas foram retiradas das habitações. Também na China, as tempestades inundaram estradas no sul do país.

São eventos cada vez mais frequentes que os especialistas dizem que se podem agravar ainda mais com verões de extremos hidroclimáticos e algumas zonas do planeta a tornarem-se inabitáveis.