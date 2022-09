Alterações climáticas: Califórnia dividida por incêndios incontroláveis e chuvas torrenciais

As consequências das alterações climáticas são cada vez mais evidentes, na Califórnia. No Norte, morreram duas pessoas num incêndio por controlar há mais de uma semana. No Sul, as inundações fizeram um desaparecido e obrigaram à evacuação de centenas de casas

Mais de 20 mil hectares queimados em oito dias pelo fogo que mais preocupa as autoridades, no norte da Califórnia. 11 mil pessoas foram retiradas e há quase seis mil casas em risco.

Nas últimas horas, duas pessoas morreram. 25 casas e dezenas de carros ficaram destruídos.

Há 11 incêndios por controlar há semanas na Califórnia. Três são de grandes dimensões.

No sul do país, o cenário também é de destruição, mas o motivo é o oposto. A chuva intensa provocou inundações repentinas e deslizamentos de terra. Há uma pessoa desaparecida e dezenas de casas foram evacuadas.

As inundações e torrentes de lama estão a acontecer em zonas que há dois anos foram queimadas pelos incêndios.

Na Califórnia, 800 quilómetros separam dois desastres naturais e os cientistas apontam a responsabilidade para as alterações climáticas.

Nas últimas três décadas, o Oeste dos EUA está mais quente e seco. Os últimos cinco anos trouxeram os maiores e mais destrutivos fogos desde que há registo.