Chuva ajudou nos pastos no Alentejo, mas não resolve seca

A chuva da última semana ajudou nos pastos da região de Évora, no Alentejo. Ainda assim, não é suficiente para resolver os problemas da seca. Os agricultores esperam que outubro traga mais chuva.

É preciso mais do que quatro dias de chuva para aliviar as preocupações dos agricultores da região do Alentejo. No distrito de Évora, choveram cerca de 52 litros de água por hectare.

Os agricultores do Alentejo querem apoios por parte do Governo, mas esperam principalmente que a chuva caia, pelo menos, durante o resto de setembro e outubro.