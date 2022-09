Seca: este pode ser um dos setembros mais chuvosos dos últimos 22 anos

A chuva da última semana fez subir o nível das águas nas barragens, mas não significa que a situação tenha melhorado. A maioria do país continua em seca moderada ou severa.

Pode parecer estranho, mas o mês de setembro pode tornar-se um dos setembros mais chuvosos dos últimos 22 anos. A causa foi a depressão Danielle que fez com que chovesse nalgumas zonas do país mais do que o normal para a época.

A chuva repentina fez com que os terrenos não retivessem a água, que teve como consequência o aumento do nível em 22 das 60 barragens monitorizadas pelo sistema de informação de recursos hídricos.

Os aumentos mais significativos aconteceram em Salamonde - Vieira do Minho, Caldeirão - na Guarda, Foz Tua - no distrito de Vila Real e Alvito no distrito Beja.

90% do continente ainda está em seca moderada ou severa.

Há 13 barragens no com armazenamento de água muito baixo, inferior a 20%.

O Algarve é, por agora, a zona onde há menos armazenamento e onde a chuva da última semana menos efeitos teve.

Para que se aumentem as reservas, sugere que se limpem os fundos das barragens, o que faria aumentar a capacidade real.

Nas grandes cidades, defende a captação da água da chuva, com mais espaços verdes e lagos artificiais.