Corais estão a ser replantados nas ilhas Galápagos

Nas ilhas Galápagos os cientistas querem reverter os efeitos das alterações climáticas que estão a destruir os corais. Um grupo de peritos quer replantar os corais e restaurar os ecossistemas subaquáticos.

Os recifes coralinos, o habitat de milhares de espécies marinhas, estão a ser afetados pelo aumento da temperatura do mar. As alterações climáticas têm efeitos irreversíveis neste ecossistema.

Mas o Parque Nacional das ilhas Galápagos tem um projeto para tentar devolver a vida aos oceanos.

A ideia é conseguirem replantar corais. A morte destas espécies afeta a cadeia alimentar e tem um efeito altamente nocivo para a região.

Com a ajuda de voluntários, os guardas florestais do Parque Nacional têm vindo a testar o cultivo de corais em superfícies diferentes, como tijolo, cimento ou em armações metálicas. Os corais são atados nas armações de metal e as amostras são cultivadas em viveiros. Só depois é que são devolvidas ao oceano.

A presença dos novos corais já registou várias melhorias na área, entre elas, o aparecimento de novos peixes.

O fenómeno climático El Niño está associado ao aumento da temperatura do mar das Galápagos. Os recifes coralinos ficam com cor esbranquiçada e, no extremo, acabam por morrer. Entre as principais causas estão as alterações climáticas, a pesca excessiva e a poluição.