Várias pessoas morreram na Índia atingidas por relâmpagos

As condições climatéricas extremas têm-se manifestado em todo o planeta. As chuvas torrenciais e as cheias provocam estragos e vítimas mortais em várias partes do mundo.

Pelo menos 36 pessoas morreram no norte da Índia num só dia. Algumas das vítimas foram atingidas por relâmpagos, outras foram arrastadas pelas inundações depois das chuvas torrenciais fazerem desabar casas e edifícios.

Também na capital Nova Deli, a chuva tem provocado filas intermináveis de trânsito. Na cidade de Gurugram, nos arredores da capital, as autoridades ordenaram o encerramento de escolas e aconselharam os habitantes a trabalhar a partir de casa.

O mesmo fenómeno está a afligir a Austrália. Na noite de sexta-feira, uma criança de cinco anos morreu depois do carro em que viajava com a família ser arrastado pelas inundações. Os serviços de emergência conseguiram resgatar os restantes membros da família.

O caso aconteceu no estado de Nova Gales do Sul, na costa leste do país, que enfrenta cheias provocadas pelo clima severo.

No centro do Japão, a passagem do tufão Talas provocou pelo menos duas vítimas mortais. Cerca de 120 mil casas ficaram sem energia.

Na América Central, uma estrada colapsou nas Honduras devido às chuvas torrenciais que atingiram o país. Um autocarro ficou suspenso depois de cair numa ravina. Segundo as autoridades, os passageiros saíram ilesos do acidente.