A Comissão Europeia quer medidas drásticas para reduzir a poluição até 2050. É um plano muito ambicioso e que vai, seguramente, levar a muitas discussões entre os Governos, a Comissão Europeia, e, sobretudo, a indústria.

Entre muitas medidas, a Comissão Europeia quer, por exemplo, impor regras mais apertadas às indústrias farmacêutica e de cosmética para que garantam a limpeza da água que deitam fora no final das linhas de produção. Por outro lado, há uma enorme preocupação com a qualidade do ar.

A Comissão diz que a qualidade do ar melhorou muito na União nos últimos anos. Mas o Tribunal Europeu de Justiça condenou vários países - França, Itália, Polónia e a Roménia - por não cumprirem as metas já estabelecidas.

As novas regras que Bruxelas quer impor incluem também a possibilidade dos cidadãos dos 27 poderem abrir processos, e exigir compensações, por problemas de saúde causados pela poluição atmosférica.