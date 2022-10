"O mais estúpido seria apostar no que nos levou ao desastre": o aviso de Guterres

O secretário-geral da ONU reforçou esta quarta-feira que "seria estúpido" continuar a apostar nos combustíveis fósseis que "levaram ao desastre" e sublinhou que, se o mundo tivesse investido nas energias renováveis, a atual crise energética teria sido evitada.

"É óbvio que se o mundo, e a Europa em particular, tivessem investido fortemente em energia renovável nos últimos 20 anos, não estaríamos a enfrentar a crise energética que estamos a viver e os preços do petróleo e do gás não seriam tão altos", sublinhou António Guterres em entrevista à BBC.