Efeitos das alterações climáticas: parasitas prosperam e colocam em risco várias espécies

A subida da temperatura global está a colocar em risco a sobrevivência de várias espécies, ao mesmo tempo que está a permitir o aumento de outras. Sobretudo de insetos e parasitas que, por causa do calor, sobrevivem mais tempo e estão a beneficiar das alterações climáticas.

O aumento da temperatura está a afetar o Maine, nos EUA, onde os verões são cada vez mais longos.

A região, conhecida pelos invernos rigorosos, tem uma espécie de animal em risco de sobrevivência por causa das alterações climáticas.

A população de alces está a diminuir drasticamente, por causa da maior propagação de carraças. O aumento da temperatura faz com que as carraças sobrevivam durante mais meses e se reproduzam mais.

O Maine é a região dos EUA com a maior população de alces - tem mais de 60.000 animais. No entanto, no último ano, as carraças foram responsáveis pela morte de centenas de alces adultos e quase 90% das crias.