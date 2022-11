A agroecologia e as vantagens para a agricultura atual

A COP é a mais importante cimeira do clima que vai ser marcada este ano pela guerra na Ucrânia e pal crise energética, com especialistas muito céticos em relação ao sucesso do evento. Passou mais um ano em que foram visíveis os efeitos das alterações climáticas, que também atingiram Portugal.

Há 30 anos que Alfredo Sendim se dedicou em pleno montado alentejano a desenvolver uma nova forma de agricultura.

A ideia surgiu da necessidade de preservar o planeta. Devido às alterações climáticas, a alimentação é um dos bens em risco.

Apesar da herdade funcionar de uma forma mais sustentável, os efeitos da seca são bem visíveis.

A seca afeta a vida de 55 milhões de pessoas e a escassez de água atinge 40% da população mundial.

Cerca de 700 milhões de pessoas estão em risco de terem de deixar os seus países ou regiões até 2030.

Na economia, é estimado um impacto até 6% no PIB, em especial nos países mais vulneráveis.