Agricultores algarvios vão ser obrigados a regar as alfarrobeiras para garantir a produção

O impacto das alterações climáticas já se sente de várias formas na agricultura. No Algarve, por exemplo, há produtores que durante o inverno terão de regar as alfarrobeiras para assegurar que vagem não se perde. Algo impensável há uns anos numa cultura de sequeiro.

Na segunda semana de novembro, o tempo continua quente no barrocal algarvio. A paisagem devia estar verdejante, mas está cheia de mato seco e muita terra descoberta.

Sem chuva, com dias de primavera e noites em que a temperatura cai para metade, até as resistentes culturas de sequeiro como a alfarroba estão a sofrer

Para minimizar o impacto das mudanças climáticas, André Coelho anda a fazer o que para o avô seria impensável. Ás portas do inverno, pelo segundo ano, têm de continuar a regar uma cultura que antes se aguentava apenas com a água da chuva.

Além de ter de regar as alfarrobeiras no que era suposto serem os meses de chuva, André apercebe-se que a seca e as alterações climáticas estão a afetar a produção.

Além das alfarrobeiras, há outras produções, como o medronho, que também registam problemas. O fruto tem amadurecido mais cedo e diminuído de tamanho.