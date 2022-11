Efeitos da seca: quem trabalha no campo já nota diferença nas culturas e reservas de água

Os efeitos das alterações do clima começam a ser cada vez mais evidentes na agricultura. Quem trabalha no campo nota mudanças no comportamento das culturas e nas reservas de água, por exemplo, em Bragança.

As elevadas temperaturas e a seca que se viveram este ano fizeram despertar consciências. Na ideia dos agricultores algo está a mudar.

A agricultura é o barómetro dos efeitos do tempo. Este ano, todas as culturas foram afetadas. A castanha, por exemplo, foi das que mais sofreu com as irregularidades climáticas. Não há memória de haver tão pouco fruto.

A resposta pode estar no aumento das temperaturas associado à concentração da precipitação.

Um dos efeitos verificado na natureza é a deslocação de culturas para outras zonas.