Catarina Martins marca presença na marcha pelo clima e critica atuação da polícia

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, marcou presença este sábado na marcha pelo clima e mostrou-se solidária com as centenas de estudantes. Em declarações, Catarina Martins, deixou críticas à Universidade de Lisboa por causa da intervenção da polícia durante os protestos.

Mais cedo, Catarina Martins tinha falado sobre o protesto aos jornalistas, no Campo Pequeno, em Lisboa:

"É preciso a coragem política para fazer frente ao poderosíssimo 'lobby' dos combustíveis fosseis. Estas jovens gerações têm essa coragem e é por isso que é preciso ter toda a solidariedade e dar-lhes todo o apoio", disse.

Contudo, quando questionada sobre se o Bloco de Esquerda apoia o pedido de demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, defendido pelos ativistas, Catarina Martins afirmou ser preciso mais do que isso.

"Demitir o ministro da Economia para vir um fazer exatamente a mesma coisa talvez não resolva o problema. Precisamos mais do que isso. Precisamos de uma aposta económica diferente no nosso país", afirmou.

Centenas de jovens ativistas pelo clima estão este sábado em protesto junto ao Liceu Camões, em Lisboa, depois de terem ocupado as instalações da Ordem dos Contabilistas, onde estava o ministro da Economia, António Costa e Silva, num evento privado.