Alterações climáticas podem estar a pôr em causa sobrevivência do alcatraz

Os biólogos estão preocupados com a forma como as alterações climáticas podem ameaçar a sobrevivência do alcatraz. A ave marinha tem no Canadá, na ilha Bonaventure, a segunda maior colónia do mundo que está a ser observada há anos.

O aquecimento global e a pesca excessiva têm tornado mais difícil a alimentação a cada ano o peixe desloca-se para águas mais frias exigindo ao alcatraz...

longas viagens e uma adaptação da espécie para sobreviver.

Ao longo de décadas o aquecimento e subida da água dos mares estão a afetar as comunidades de aves marinhas, que segundo cientistas da universidade de Columbia caíram 70% desde meados do século XX.