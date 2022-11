Migrações climáticas? Existem e vão aumentar nos próximos anos

As alterações climáticas estão a criar um novo tipo de migrantes.

A ONU diz que há 22 milhões de migrantes, por ano, em todo o mundo, empurrados para longe das aldeias onde viviam, porque não sobra nada para comer, os animais morreram, e os campos ou estão secos, ou estão completamente alagados.

Segundo as Nações Unidas, este número só vai piorar nos próximos anos se nada for feito para travar as alterações climáticas. Os mais otimistas falam em cerca de 143 milhões de deslocados, vítimas das mudanças no clima, daqui a pouco mais de 20 anos.