Ativistas pelo clima fecham portões do Liceu Camões a cadeado

Os ativistas climáticos fecharam hoje de manhã a cadeado dois portões do Liceu Camões, em Lisboa. Hoje não vai haver aulas, confirmou uma porta-voz dos estudantes à SIC Notícias.

Diretor da escola confirma que atividades retomam amanhã O diretor João Jaime Pires confirmou que hoje não vai haver aulas, mas que amanhã, terça-feira, as atividades são retomadas, como definido numa reunião com os alunos esta manhã. Fica desta forma aberto o compromisso, por parte da direção, para que o tema das alterações climáticas e do combate aos combustíveis fósseis seja debatido em ambiente escolar.

O protesto a decorrer de "forma calma e ordeira", disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). "Os ativistas fecharam os dois portões do Liceu Camões encontrando-se estes do lado de dentro e do lado de fora da escola. O protesto está a decorrer de forma calma e ordeira", disse a mesma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Em declarações hoje de manhã à Lusa, Inês Esteves disse que os ativistas ocuparam pelas 07:00 o Liceu Camões. "Estamos barricados. Ninguém entra e ninguém sai do Liceu desde as 07:00 de hoje", disse a ativista climática, destacando que o protesto vai decorrer por tempo indeterminado. Os ativistas climáticos convidaram no fim de semana o ministro da Economia a visitar hoje a ocupação no Liceu Camões e assistir à palestra que irão ministrar. "Queremos convidar o ministro Costa Silva a vir à nossa ocupação no [Liceu] Camões [em Lisboa] amanhã [segunda-feira] e ouvir uma palestra sobre a crise climática dada por nós", disse Clara Pestana, ativista do movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!" e uma das porta-vozes do movimento no liceu, em declarações à Lusa no domingo.

O convite público surgiu depois de o ministro da Economia se ter afirmado no domingo, em declarações à Lusa, solidário com os movimentos climáticos e ter dito que nos últimos 20 anos não foi apologista de maior uso do petróleo, considerando que as manifestações são legítimas e mostrando disponibilidade para reunir-se com os ativistas. Há precisamente uma semana, o movimento Greve Climática Estudantil Lisboa iniciou um protesto que incluiu a ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, iniciativa que visa exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar.