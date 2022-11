Direção e estudantes do Liceu Camões acordam regresso às aulas terça-feira

Os estudantes que estão há uma semana em protesto pelo clima fecharam hoje o Liceu Camões, em Lisboa, impedindo as aulas. Exigem ser ouvidos pelo Governo e, se isso não acontecer, ameaçam continuar com os protestos. O Ministério da Economia fez hoje saber que vai agendar ainda hoje uma reunião com os ativistas.

Os ativistas climáticos fecharam hoje de manhã a cadeado os dois portões do Liceu Camões. Pelos portões só passou quem estava a participar no protesto e comida para cerca de 70 alunos.

Prometem continuar com as ações até que o poder político dê uma resposta. Exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia por ter estado ligado à indústria do petróleo.

Ministério da Economia vai contactar hoje ativistas para marcar reunião

Os ativistas climáticos convidaram no fim de semana o ministro da Economia a visitar hoje a ocupação no Liceu Camões e assistir à palestra que irão ministrar, mas o ministro recusou, mostrando-se no entanto disponível para dialogar.

O Ministério da Economia e do Mar anunciou esta manhã que vai entrar ainda hoje em contacto com os ativistas para marcarem uma reunião.

Diretor da escola confirma que atividades retomam amanhã

O diretor João Jaime Pires confirmou que hoje não há aulas, mas que amanhã, terça-feira, as atividades são retomadas, como definido numa reunião com os alunos esta manhã. Fica desta forma aberto o compromisso, por parte da direção, para que o tema das alterações climáticas e do combate aos combustíveis fósseis seja debatido em ambiente escolar.

"Estou solidário com a causa mas não posso estar solidário com a falta de aulas, isso não posso", disse João Jaime Pires.

O protesto tem decorrido de forma pacífica, sem intervenção da polícia, ao contrário do que aconteceu na sexta-feira passada, na Faculdade de Letras onde quatro estudantes acabaram detidos por se recusarem a abandonar as instalações.

São esta tarde presentes a tribunal.